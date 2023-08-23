ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возле финского города заметили российскую подводную лодку

13:44
  • среда
  • 23 августа 2023

Она находилась над водой

Жители финского города Ханко заметили у берегов города российскую подводную лодку.
Три российских самолета пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии

Лодка класса "Кило" находилась в надводном положении во вторник вечером в Финском заливе, сообщил финский телеканал YLE со ссылкой на командира проплывавшего мимо судна Ансси Мункки. "Кило" – собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".

По его словам, в нахождении российской подводной лодки у берегов Финляндии нет ничего необычного, так как они двигаются в одном фарватере с паромами и кораблями. Более того, в этой части Финского залива подлодки часто всплывают на поверхность из-за небольшой глубины.

"Подводные лодки часто всплывают именно для того, чтобы другие, движущиеся в море, обязательно их заметили и знали, что нужно быть осторожными", - отметил Мункки (цитата по РИА Новости).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подводная лодка
Подводная лодка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.