Возле финского города заметили российскую подводную лодку

Она находилась над водой

Жители финского города Ханко заметили у берегов города российскую подводную лодку.

Лодка класса "Кило" находилась в надводном положении во вторник вечером в Финском заливе, сообщил финский телеканал YLE со ссылкой на командира проплывавшего мимо судна Ансси Мункки. "Кило" – собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".

По его словам, в нахождении российской подводной лодки у берегов Финляндии нет ничего необычного, так как они двигаются в одном фарватере с паромами и кораблями. Более того, в этой части Финского залива подлодки часто всплывают на поверхность из-за небольшой глубины.

"Подводные лодки часто всплывают именно для того, чтобы другие, движущиеся в море, обязательно их заметили и знали, что нужно быть осторожными", - отметил Мункки (цитата по РИА Новости).

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