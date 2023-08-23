В Подмосковье мигрант напал на девушку во время пробежки

Его не устроил ее внешний вид

В подмосковном Нахабине устанавливают личность мужчины, который напал на девушку во время утренней пробежки.

Прохожего возмутил её внешний вид, якобы она находится на улице в слишком коротких шортах. Он схватил её за руку и ударил по лицу. Причём, даже когда очевидцы конфликта пытались объяснить, что девушка просто занимается спортом, он не мог в это поверить.

Полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника для привлечения к установленной законом ответственности.

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