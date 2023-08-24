Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Будьте готовы к пересмотру планов

Овны

Вас могут попросить вернуться на прошлую работу или к прежним обязанностям. Думайте, подходит ли вам это, и не стесняйтесь озвучивать свои требования.

Тельцы

У вас могут возникнуть проблемы с детьми, особенно со школьниками. Кроме того, вам придется вернуться и доработать то, что вы считали законченным.

Близнецы

Вас ждут домашние и семейные задания и задачи, которые вы запустили за последнее время. Напишите список дел, которые надо завершить, реально оценивая свои возможности.

Раки

Если вы находитесь в пути, за границей или в поездке, стоит скорее вернуться домой. Иначе какие-то причины задержат вас, или возвращение превратится в увлекательный квест.

Львы

В финансах наступит некий ступор – вы можете растеряться и не знать, как действовать дальше. Решение отложить нельзя, поэтому суммируйте свои знания и рискуйте.

Девы

Меркурий затормозил в вашем знаке, что сказывается и на вашем мышлении. В ближайшие дни вы будете медленно соображать, но позже подстроитесь под новый ритм.

Весы

Ваши тайны и глубоко личные дела будут отнимать много времени и наращивать значимость. Возможно, придется сесть и полностью разобраться с тем, что вас тяготит.

Скорпионы

Групповые занятия или проекты забуксуют. Не возлагайте на них надежд, а также откажитесь от идеи сделать бизнес с друзьями – ничего толкового не выйдет.

Стрельцы

Новым проектам на работе будет дан задний ход, либо их приостановят. Будьте готовы к пересмотру планов, но не отчаивайтесь – в середине сентября это снова будет актуально.

Козероги

Не факт, что запланированные дела по учебе или поездки состоятся. Но может случиться и так, что дойти до цели вам будет что-то мешать, и тогда вы даже обрадуетесь паузе.

Водолеи

Проблемы коснутся ваших кредитов, вкладов, алиментов, компенсаций. В ближайшее время навести порядок не получится, зато у вас будет время разобраться в деталях.

Рыбы

В личной жизни наступают заморозки. Если страсть еще вчера пылала, а сегодня остыла, не отчаивайтесь – это влияние звезд, которое закончится через три недели!

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