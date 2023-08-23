MWM: Россия располагает самым боеспособным танком в мире

По ряду показателей он троекратно превосходит танки стран НАТО

Российские танки Т-14 "Армата", доказавшие свою мощь в боях на Украине, совершеннее, чем западные. Такое мнение высказано в материале издания Military Watch Magazine.

Авторы статьи считают, что "Армата" — самый боеспособный танк в мире, его дальность поражения превышает аналогичный показатель танков НАТО в три раза.

Кроме того, российский танк отличает мощный уровень броневой защиты, в особенности для экипажа, высочайшая мобильность и выгодное соотношение мощности и веса.

В июле источник рассказал, что группировка войск "Юг" применяла в бою новейшие российские танки Т-14 "Армата" в рамках спецоперации на Украине. Еще один источник заявил, что "Армата" поступила на вооружение подразделений Южного военного округа, пока продолжаются испытания.

Западные СМИ уже отмечали, что высокие тактико-технические характеристики российского танка Т-14 "Армата" привели в ужас солдат украинской армии, поскольку использование в зоне СВО таких машин будет серьезным вызовом для бронетанковых частей ВСУ.

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