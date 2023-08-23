Аппетиты Киева растут

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу правительства Финляндии Петтери Орпо передать украинским Вооруженным силам истребители четвертого поколения F-18 (Hornet).

Украинский лидер заявил, что "мы берем все, что нам дают", а также выразил готовность "учиться на всем, что плавает или летает".

Зеленский отметил, что если Финляндии больше не нужны F-18, которые страна собралась списать, то Киев заберет их "с удовольствием", сообщает ТАСС.

Пока Украина не получила даже давно запрашиваемые истребители F-16, хотя США, наконец, согласовали передачу американских самолетов Киеву Данией и Нидерландами. Дания уже начала обучение украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16.

При этом офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что российские системы противовоздушной обороны способны с легкостью уничтожить американские истребители F-16. Он также подчеркнул, что американские истребители F-16, которые Дания и Нидерланды планируют передать в "безвозмездное пользование" ВСУ, не смогут выстоять против ударной мощи российских самолетов СУ-35.

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