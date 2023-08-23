ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский попросил у Финляндии истребители F-18

14:20
  • среда
  • 23 августа 2023

Аппетиты Киева растут

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу правительства Финляндии Петтери Орпо передать украинским Вооруженным силам истребители четвертого поколения F-18 (Hornet).
Зеленский выпросил в Нидерландах устаревшие истребители F-16

Украинский лидер заявил, что "мы берем все, что нам дают", а также выразил готовность "учиться на всем, что плавает или летает".

Зеленский отметил, что если Финляндии больше не нужны F-18, которые страна собралась списать, то Киев заберет их "с удовольствием", сообщает ТАСС.

Пока Украина не получила даже давно запрашиваемые истребители F-16, хотя США, наконец, согласовали передачу американских самолетов Киеву Данией и Нидерландами. Дания уже начала обучение украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16.

При этом офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что российские системы противовоздушной обороны способны с легкостью уничтожить американские истребители F-16. Он также подчеркнул, что американские истребители F-16, которые Дания и Нидерланды планируют передать в "безвозмездное пользование" ВСУ, не смогут выстоять против ударной мощи российских самолетов СУ-35.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Саули Ниинистё и Владимир Зеленский
Саули Ниинистё и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.