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Китай потребовал ускорить расширение БРИКС

14:05
  • среда
  • 23 августа 2023

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на саммите

Процесс принятия новых членов в объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) следует ускорить. Позицию китайской стороны озвучил на саммите в Йоханнесбурге председатель КНР Си Цзиньпин.

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Выступая на пленарной сессии саммита БРИКС, Цзиньпин отметил, что его радует большой энтузиазм со стороны развивающихся стран по поводу сотрудничества с объединением. Он напомнил, что многие развивающиеся страны подали заявки на присоединение к механизму сотрудничества БРИКС.

По мнению китайского лидера, следует использовать возможность и ускорить процесс расширения. Это позволит большему числу стран набраться мудрости и работать вместе в более справедливом и разумном направлении, сказал Цзиньпин. Ранее за расширение БРИКС высказались лидеры Индии, Бразилии и ЮАР, передает ТАСС.

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