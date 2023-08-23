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ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении

14:40
  • среда
  • 23 августа 2023

Отражены четыре атаки ВСУ

Штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжили наступление на Купянском направлении. Подразделениям удалось улучшить тактическое положение, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По данным генерала, российские части при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки украинских военных в Харьковской области и ЛНР. Потери ВСУ составили до 170-ти украинских военнослужащих.

Еще четыре атаки ВСУ отразили российские подразделения в районе населенного пункта Работино Запорожской области. За сутки там уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих. Также ВСУ потеряли самоходные артиллерийские установки - "Krab" польского производства и "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, и три гаубицы М119 производства США.

Две атаки штурмовых отрядов ВСУ отразили российские военные под Красным Лиманом. Противник потерял за сутки до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30, сообщил Конашенков на брифинге.

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