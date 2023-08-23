Украина решила создать аналог дрона "Ланцет"

"Ланцет" разработан российской компанией ZALA (входит в концерн "Калашников")

Вооруженные силы Украиныприступили к разработке украинской версии дрона-камикадзе "Ланцет" под названием "Перун". Об этом рассказали в пресс-службе ВСУ.

По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, в России каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза с учетом эффективности дрона.

На Украине уже ведется масштабирование проекта "Перун", есть четкое видение сроков и объемов производства, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за последние полтора года Министерство обороны Украины закупило тысячи беспилотников украинского производства 28 разных моделей. В числе купленных аппаратов — девять моделей дронов-камикадзе, среди которых три самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.

При этом на Украине стартовало строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Ожидается, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"