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Минпромторг не увидел проблем с ценами на социально значимые товары

15:05
  • среда
  • 23 августа 2023

Ведомство контролирует ситуацию

Ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров стабильная в большинстве российских регионов. Об этом заявил в среду, 23 августа, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
Минсельхоз отверг риск роста цен на детское питание и готовые завтраки

Как подчеркнул замминистра, новый урожай плодоовощной группы оказался хорошим, поэтому цена на традиционно подорожавший в июле "борщевой набор" уже в начале августа начала снижаться.

Евтухов уточнил, что уже вторую неделю дешевеют все компоненты "борщевого набора": капуста, морковь, лук, а лидирует в темпах снижения картофель, сообщает ТАСС.

Ранее Минсельхоз отмечал, что информация о значительном подорожании хлебобулочных изделий не соответствует действительности — динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции, при этом рост цен на сельскохозяйственную продукцию не окажет влияния на себестоимость производства хлеба.

При этом в июле россиян предупредили о существенном подорожании некоторых товаров и услуг из-за ослабления рубля, включая импортные продукты питания.

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