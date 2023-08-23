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В Госдуме предложили сделать День знаний выходным для родителей

14:48
  • среда
  • 23 августа 2023

С сохранением зарплаты

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне для родителей школьников в День знаний.

Документ уже размещен в базе данных нижней палаты парламент, передает ТАСС. Речь идет о выходном дне с сохранением должности и средней заработной платы. 

Инициативу проявил первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. По его словам, в этот день очень важно поддержать своего ребенка, создать ему праздничное настроение.

"Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов", - подчеркнул парламентарий.

Тем временем продавцы цветов во всю готовятся к 1 сентября – букеты уже подорожали на 17% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость цветочной композиции в России составляет 1526 рублей, в Москве - 2142 рубля.

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