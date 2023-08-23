Силы ПВО сбили два беспилотника над Калужской областью

Пострадавших нет

Два беспилотных летательных аппарата сбили силы противовоздушной обороны в небе над Калужской областью. ПВО уничтожила дроны вблизи поселка Шайковка Кировского района, сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша.

Как написал Шапша в Telegram-канале, в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать, добавил губернатор.

В понедельник, 21 августа, на территории Кировского района Калужской области также была отражена атака украинского беспилотника. Как сообщил губернатор, попытка нападения была пресечена, несмотря на сложные метеорологические условия.

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