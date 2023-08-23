Си Цзиньпин: мир преследует менталитет холодной войны

Участники БРИКС должны преодолеть издержки устаревшей парадигмы мироустройства

Напряженная геополитическая ситуация в мире указывает на сохранение "менталитета холодной войны". Об этом входе выступления на саммите БРИКС заявил председатель Китая Си Цзиньпин.

"Менталитет холодной войны все еще преследует наш мир", - заявил Си Цзиньпин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом китайский лидер подчеркнул, что одним из факторов сохранения "блокового мышления" является напряженная геополитическая обстановка в мире. По его словам, именно страны-участницы БРИКС должны преодолеть издержки устаревшей парадигмы мироустройства и начать развивать многополярную систему международных отношений.

"Мы должны поддерживать друг друга по вопросам, которые представляют ключевые интересы наших стран", - отметил глава КНР.

Он также добавил, что входящие в состав объединения страны должны выстроить "всеобщий путь" развития глобальной безопасности для предотвращения кризисных ситуаций в отдельных странах мира. Для достижения таких целей крупнейшим геополитическим игрокам необходимо признать пагубность "цивилизационных противостояний", заключил политик.

Ранее представитель одного из департаментов МИД Китая Чэн Икунь заявил, что отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина являются преимуществом российско-китайских связей. По словам китайского дипломата, лидеры двух стран продолжат поддерживать контакты в различных форматах.

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