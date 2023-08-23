Названо место и дата похорон Тото Кутуньо

Автору и исполнителю песен было 80 лет

Церемония отпевания итальянского композитора и певца Тото Кутуньо состоятся утром в четверг, 24 августа, в базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео в Милане. Об этом рассказали в агентстве, которое представляло интересы знаменитости.

В агентстве заявили, что многие коллеги Кутуньо по творческому цеху изъявили желание прийти на службу, но не хотят, чтобы похороны рассматривались как публичное мероприятие, поэтому называть конкретные имена там не стали, сообщает РИА Новости.

Посольство России в Италии выразило соболезнования в связи со смертью Тото Кутуньо, сообщает ТАСС. В дипломатической миссии напомнили, что музыкант неоднократно посещал Россию с концертами и всегда тепло отзывался о ней, он привез в нашу страну "образ той Италии, которая близка России, русской душе — Италии, которую невозможно не любить".

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