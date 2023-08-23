Мишустин не нашел причин бояться за российский бюджет

Россия успешно справляется с санкциями

Опасения относительно исполнения российского федерального бюджета по результатам первой половины 2023 года не оправдались. Об этом в среду, 23 августа, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

На заседании правительства Мишустин напомнил, что в начале года звучали экспертные мнения о том, что бюджет будет сложно сбалансировать, но "все эти опасения не оправдались". Доходы оказались выше прогнозных на 135 млрд рублей и превысили 12,3 трлн рублей.

При этом продолжился рост доли поступлений из несырьевых секторов – такая тенденция даже усилилась по сравнению с первым кварталом. На них приходится уже почти три из каждых четырех рублей в доходах, что подтверждает большую бюджетную устойчивость, цитирует премьера пресс-служба правительства.

Ранее в Министерстве финансов подсчитали, что в период с января по июль 2023 года дефицит федерального бюджета России достиг 2,8 трлн рублей. За этот период он был исполнен на 1,8 процента от ВВП. При этом аналитики ведомства подчеркнули, что плановый дефицит бюджета составляет порядка 3 трлн рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал, что по итогам 2023 года дефицит федерального бюджета "выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план" и составит 2%-2,5% ВВП. При этом министр отмечал, что по исполнению российского бюджета в 2023 году нет беспокойства, потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше, чем прогнозировалось.

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