Роспотребнадзор закрыл московский "Пицца-Суши.Вок" из-за кишечной инфекции

Работа предприятия представляет угрозу жизни и здоровью граждан

Работа московского предприятия общепита "Пицца-Суши.Вок" представляет угрозу жизни и здоровью граждан. К такому заключению пришли в Роспотребнадзоре после выявления двух случаев заражения кишечной инфекцией. Пострадавшие употребили заказанную на сайте продукцию предприятия.

Эксперты ведомства выяснили, что при доставке заказа клиентам не предоставили информацию о дате изготовления продукции и сроках годности. Более того, на самом предприятии в Северо-Восточном административном округе Москвы продукция также хранилась без маркировки. Исследованные образцы не отвечали требованиям по микробиологическим показателям – в смывах обнаружены кишечные палочки.

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО опечатали предприятие в досудебном порядке, сообщается на сайте ведомства. Более 60 килограммов продукции, не соответствующей санитарным требованиям, снято с реализации.

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