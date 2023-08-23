ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор закрыл московский "Пицца-Суши.Вок" из-за кишечной инфекции

15:30
  • среда
  • 23 августа 2023

Работа предприятия представляет угрозу жизни и здоровью граждан

Работа московского предприятия общепита "Пицца-Суши.Вок" представляет угрозу жизни и здоровью граждан. К такому заключению пришли в Роспотребнадзоре после выявления двух случаев заражения кишечной инфекцией. Пострадавшие употребили заказанную на сайте продукцию предприятия.

Возросло число пострадавших от массового отравления в лагере в Тульской области
Прокуратура сообщила о массовом отравлении в Красногорске

Эксперты ведомства выяснили, что при доставке заказа клиентам не предоставили информацию о дате изготовления продукции и сроках годности. Более того, на самом предприятии в Северо-Восточном административном округе Москвы продукция также хранилась без маркировки. Исследованные образцы не отвечали требованиям по микробиологическим показателям – в смывах обнаружены кишечные палочки.

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО опечатали предприятие в досудебном порядке, сообщается на сайте ведомства. Более 60 килограммов продукции, не соответствующей санитарным требованиям, снято с реализации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фастфуд
Фастфуд
Фастфуд
Фастфуд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.