Формирование справедливого миропорядка: о чем говорил Путин на саммите БРИКС

Стремление Запада сохранить гегемонию привело к тяжелому кризису на Украине

В главный день 15-го юбилейного саммита БРИКС - церемония фотографирования. Лидеры Бразилии, Китая, ЮАР и Индии. А также - российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Настроение у всех приподнятое. Организации есть чем гордиться. Пятерка из года в год наращивает потенциал. Ее доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности уже превысила показатели "Группы семи". Инвестиции государств БРИКС в глобальную экономику выросли вдвое за последнее десятилетие, а совокупный экспорт достиг 20 процентов от общемирового показателя.

Впрочем, объединение, созданное некогда исключительно для экономической кооперации, преследует сейчас куда более масштабные цели. Владимир Путин, выступая по видеосвязи, подчеркивает: главное для БРИКС - сделать мир справедливее.

Путин: "Стратегический курс объединения устремлен в будущее и отвечает чаяниям основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства. Главное – мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН. Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами исключительности и основанной на этом постулате новой политики – политики продолжающегося неоколониализма".

Именно стремление западных стран сохранить свою гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине, объясняет коллегам российский президент.

Путин: "Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война. Война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет. Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним - положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе. Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами".

О готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине заявляет президент Бразилии: "Мы должны покончить со смертями, которые происходят каждый день. Мы не можем оставаться в стороне и не заниматься главным конфликтом современности, имеющим последствия для всего мира. Война на Украине показывает ограниченность функционала Совбеза ООН. Страны БРИКС напрямую взаимодействуют и с Москвой, и с Киевом. Не стоит недооценивать эти усилия".

О растущей роли БРИКС в обеспечении глобальной безопасности - в том числе финансовой - говорит и президент ЮАР: "Мы обеспокоены тем, что глобальные финансовые системы все больше используются в качестве инструментов для геополитический конфронтации и соперничества. В рамках БРИКС мы продолжим обсуждать практические меры, которые способствовали бы росту инвестиций с использованием наших национальных валют".

Дедолларизация, диверсификация цепочек поставок, развитие цифровой экономики, справедливый трансфер технологий - вот лишь неполный список направлений, по которым укрепляется пятистороннее сотрудничество в рамках БРИКС. Владимир Путин говорит о необходимости создания новых устойчивых и безопасных транспортных магистралей.

Путин: "Я уже говорил об актуальности ускоренного развития трансконтинентальных маршрутов. Таких как коридор "Север – Юг", который соединит российские порты в северных морях и Балтике с морскими терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана и в будущем сможет обеспечить ежегодный транзит до 30 миллионов тонн грузов. Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту".

В числе приоритетов объединения также – наращивание партнерства в сфере инноваций, здравоохранения, образования, культуры. А индийский премьер-министр предлагает еще и совместно осваивать космос: "Мы думаем о том, чтобы создать консорциум по исследованию космоса внутри БРИКС, и таким образом мы можем работать в области космических исследований, это пойдет на пользу всему человечеству".

Планы - поистине грандиозные. Не удивительно, что почти четыре десятка государств изъявили желание присоединиться к объединению. Половина из них уже отправили официальные заявки. Среди кандидатов на вступление пресса называет, в частности, Аргентину, Египет, Индонезию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

"Страны БРИКС должны ускорить принятие новых членов в объединение. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы больше стран стали частью нашей семьи. Это поможет нам нарастить нашу силу, стать мудрее, сделать мир еще более справедливым и равным", - отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

Расширят ли объединение - ключевая интрига переговоров. В четверг к "пятерке" присоединятся представители еще десятков государств. Всего ЮАР разослала приглашения в 67 стран. В следующем году председателем станет Россия. Владимир Путин сообщил, что 16-й саммит БРИКС пройдет в Казани.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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