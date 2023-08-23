ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье по горячим следам задержан напавший на спортсменку

18:10
  • среда
  • 23 августа 2023

Она совершала утреннюю пробежку

Несмотря на страх и разбитую в кровь губу, это видео снимала сама пострадавшая. Вот мужчина наступает на нее, с грозным видом сдвинув брови. Он напал на Фаину - мастера спорта по легкой атлетике - во время утренней пробежки. 

"Я снимаю наушники, может, спросить чего хочет. А он с таким наездом - "Ты чего так оделась, чего бегаешь?". У меня вопросительный знак на лице был, я начинаю сюда отходить, потому что понимаю, что он неадекват. Он цепляет меня за руку и бьет в лицо", - рассказывает пострадавшая.

Фаина попыталась убежать. За нее вступился пожилой прохожий, нападать на которого злоумышленник, видимо, побоялся. Глаза полны удивления: как это так - женщина и еще спортсменка? Разве такое возможно?

То ли шорты были слишком короткие, то ли ноги оголенные, то ли, согласно принципам этого мужчины, женщина не имеет права заниматься спортом. Может быть, все вместе стало для него поводом к нападению. Двадцатилетний Шахзод, наверное, просто забыл, что в нашей стране, в частности, в подмосковном Нахабине, ничего из этого не является аморальным поступком. Занятия спортом не осуждаются, а наоборот - всячески поощряются цивилизованным обществом.

Полицейские нашли Шахзода очень быстро и сразу объяснили, что людей бить по лицу запрещает уголовный кодекс.

"После поступления сообщения в полицию незамедлительно был организован комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений девушке в подмосковном Нахабине. Отделом дознания по факту произошедшего возбуждено уголовное дело", - сообщили в МВД.

Статья, по которой возбудили уголовное дело, - хулиганство. Максимальное наказание - до пяти лет заключения. 

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Пострадавшая от действий мигранта девушка
Пострадавшая от действий мигранта девушка
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
Мигрант напавший на девушку во время пробежки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.