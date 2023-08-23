В Подмосковье по горячим следам задержан напавший на спортсменку

Она совершала утреннюю пробежку

Несмотря на страх и разбитую в кровь губу, это видео снимала сама пострадавшая. Вот мужчина наступает на нее, с грозным видом сдвинув брови. Он напал на Фаину - мастера спорта по легкой атлетике - во время утренней пробежки.

"Я снимаю наушники, может, спросить чего хочет. А он с таким наездом - "Ты чего так оделась, чего бегаешь?". У меня вопросительный знак на лице был, я начинаю сюда отходить, потому что понимаю, что он неадекват. Он цепляет меня за руку и бьет в лицо", - рассказывает пострадавшая.

Фаина попыталась убежать. За нее вступился пожилой прохожий, нападать на которого злоумышленник, видимо, побоялся. Глаза полны удивления: как это так - женщина и еще спортсменка? Разве такое возможно?

То ли шорты были слишком короткие, то ли ноги оголенные, то ли, согласно принципам этого мужчины, женщина не имеет права заниматься спортом. Может быть, все вместе стало для него поводом к нападению. Двадцатилетний Шахзод, наверное, просто забыл, что в нашей стране, в частности, в подмосковном Нахабине, ничего из этого не является аморальным поступком. Занятия спортом не осуждаются, а наоборот - всячески поощряются цивилизованным обществом.

Полицейские нашли Шахзода очень быстро и сразу объяснили, что людей бить по лицу запрещает уголовный кодекс.

"После поступления сообщения в полицию незамедлительно был организован комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений девушке в подмосковном Нахабине. Отделом дознания по факту произошедшего возбуждено уголовное дело", - сообщили в МВД.

Статья, по которой возбудили уголовное дело, - хулиганство. Максимальное наказание - до пяти лет заключения.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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