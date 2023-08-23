Украинские военные не могут преодолеть минные заграждения ВС России

Наступательные действия украинской армии в зоне военной спецоперации идут "очень сложно". Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как отметил украинский лидер, несмотря на оборонительный потенциал российских военных в зоне СВО, механизированные подразделения ВСУ так или иначе продолжают наступление на отдельных направлениях фронта.

"Однако контрнаступление украинских войск идет очень сложно!" - заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава киевского режима подчеркнул, что украинские военные не могут преодолеть расставленные ВС России минные заграждения. По его словам, именно передовые системы минирования российских военных являются главным фактором замедления наступательных действий ВСУ.

Ранее заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский заявил, что действия российских военных в зоне СВО привели к "бессмысленности" контрнаступления украинской армии. По мнению военного аналитика, военнослужащие ВСУ не имеют возможности продолжать наступление из-за острой нехватки артиллерийских снарядов.

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