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Польша пообещала Украине "медленную агонию"

15:56
  • среда
  • 23 августа 2023

Перспектив завершения конфликта не видно

Перспектив завершения военного конфликта на Украине не видно. Стране грозит медленная агония, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак.

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Генерал написал в статье для издания Wprost, что одной из основных угроз стал выезд украинцев из страны. По мнению Скшипчака, для завершения конфликта на Украине лучше всего подойдет корейский сценарий. Северная и Южная Кореи в свое время договорились о заморозке линии фронта и закреплении ее в качестве временной границы.

Все большее число европейских политиков в последнее время критикуют Запад за поставки вооружений на Украину. В частности, бывший постпред Германии при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг на днях заявил, что западные страны демонстрируют зацикленность на отправке оружия Киеву.

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