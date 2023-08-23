Польша пообещала Украине "медленную агонию"

Перспектив завершения конфликта не видно

Перспектив завершения военного конфликта на Украине не видно. Стране грозит медленная агония, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Генерал написал в статье для издания Wprost, что одной из основных угроз стал выезд украинцев из страны. По мнению Скшипчака, для завершения конфликта на Украине лучше всего подойдет корейский сценарий. Северная и Южная Кореи в свое время договорились о заморозке линии фронта и закреплении ее в качестве временной границы.

Все большее число европейских политиков в последнее время критикуют Запад за поставки вооружений на Украину. В частности, бывший постпред Германии при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг на днях заявил, что западные страны демонстрируют зацикленность на отправке оружия Киеву.

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