Страны Европы поддерживают украинских националистов

Стремление ведущих стран ЕС "замолчать апологию" нацизма на Украине указывает на проблемы с памятью политического истеблишмента Европы. Об этом в интервью радиостанции J заявил бывший советник Николя Саркози Арно Кларсфельд.

Как отметил бывший президентский советник, несмотря на то, что страны Европы участвовали в освобождении континента от нацистских захватчиков, на сегодняшний день лидеры ведущих держав ЕС "открыто спонсируют" выстроенный Владимиром Зеленским националистический режим на Украине.

При этом советник подчеркнул, что праворадикальные политические силы появились на Украине сразу после государственного переворота в стране в 2014 году. По его словам, именно новые представители экстремистских партий приняли решение о переименовании улиц украинских городов в честь коллаборационистов, выступивших на стороне нацистской Германии.

"Эта правда не может бесконечно замалчиваться", - заявил Кларсфельд, чьи слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что для присоединения Украины к ЕС политическое руководство страны должно отказаться от поддержки находящихся в киевском парламенте "праворадикальных персон".

Ранее немецкий политик Кристоф Херстель заявил, что "либеральным" медиа ЕС запретили писать о нацистах, действующих на территории Украины. По его словам, соответствующий приказ отдали представители администрации действующего президента США.

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