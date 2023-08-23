МиГ-29 отогнал норвежский "Посейдон" от российской границы

Это произошло над акваторией Баренцева моря

Министерство обороны России сообщило, что 23 августа над акваторией Баренцева моря была обнаружена воздушная цель, для опознания которой в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

Цель идентифицировали как норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".

"При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что полет МиГ-29 выполнялся в соответствии с международными правилами.

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