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В российских школах впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС

16:45
  • среда
  • 23 августа 2023

В роли организаторов учений выступило МЧС и МВД

В период с 29 по 30 августа в российских школах и колледжах впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Министерства просвещения России.

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Уточняется, что в роли организаторов всероссийских учений, направленных на отработку действий при чрезвычайных ситуациях, выступили сотрудники МЧС, МВД и Минпросещения.

"Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что комплексные учения необходимы для формирования "сценария действий" у работников учебных заведений при возникновении террористической угрозы.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что введение в российских школах предмета "Основы безопасности и защита Родины" будет поэтапным. По словам министра, в рамках нового предмета школьникам предстоит изучать понятия воинской обязанности и военной службы.

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