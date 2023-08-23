Захарова: Москва ответит на удары Киева беспилотниками

Атаки ВСУ находятся под пристальным вниманием силовых ведомств России

ВС России не оставят без ответа очередные террористические атаки Киева против гражданской инфраструктуры Москвы. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, террористические атаки киевского режима по гражданским объектам России являются одним из проявлений открытой конфронтации между странами "коллективного" Запада и Москвой. По словам Захаровой, такие действия политического истеблишмента Украины станут "предметом пристального внимания" со стороны российских силовых ведомств.

"Наши военнослужащие, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины, не оставят без ответа новые атаки неонацистского киевского режима на Москву", - заявила она, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что западные страны целенаправленно предоставляют Киеву разведывательные данные, с помощью которых военнослужащие ВСУ выстраивают маршруты БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками по столице. По словам градоначальника, один из украинских БПЛА попал в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".

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