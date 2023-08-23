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Захарова: Москва ответит на удары Киева беспилотниками

17:16
  • среда
  • 23 августа 2023

Атаки ВСУ находятся под пристальным вниманием силовых ведомств России

ВС России не оставят без ответа очередные террористические атаки Киева против гражданской инфраструктуры Москвы. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО
Собянин сообщил о попадании БПЛА в строящееся здание в Сити

Как отметила дипломат, террористические атаки киевского режима по гражданским объектам России являются одним из проявлений открытой конфронтации между странами "коллективного" Запада и Москвой. По словам Захаровой, такие действия политического истеблишмента Украины станут "предметом пристального внимания" со стороны российских силовых ведомств.   

"Наши военнослужащие, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины, не оставят без ответа новые атаки неонацистского киевского режима на Москву", - заявила она, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что западные страны целенаправленно предоставляют Киеву разведывательные данные, с помощью которых военнослужащие ВСУ выстраивают маршруты БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками по столице. По словам градоначальника, один из украинских БПЛА попал в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".

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