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"Перспектив нет": польский генерал назвал причины массового бегства украинцев за рубеж

17:38
  • среда
  • 23 августа 2023

Зеленскому скоро будет некем воевать

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией привел к "массовому бегству" украинских граждан из страны. Об этом в интервью изданию Wprost заявил генерал ВС Польши в отставке Вальдемар Скшипчак.  

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"Люди бегут из страны, потому что у них нет надежды на окончание боевых действий", - заявил Скшипчак, чьи слова приводит РИА Новости.  

При этом военный аналитик подчеркнул, что "отсутствие перспектив" окончания конфликтной ситуации на Украине приведет к "медленной агонии" киевского режима.

Он также добавил, что отказ Зеленского от инициации мирного соглашения с Россией уже негативно сказался на демографических показателях страны. По его словам, некомпетентные решения политического истеблишмента Украины рано или поздно приведут к ситуации, когда за "благосостояние" киевского режима будет "некому воевать".  

Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может потерять власть уже осенью этого года. По мнению аналитика, такая ситуация может произойти из-за предстоящего импичмента действующего президента США Джо Байдена.

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