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Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на юге Москвы

17:42
  • среда
  • 23 августа 2023

В Южном Чертанове получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса

О социальных объектах, которые возводят на юге столицы, мэр Сергей Собянин рассказал в Telegram.

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Так, в Южном Чертанове получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса. В нем будут школа для 550 учеников и детский сад.

В Даниловском районе почти на 70 процентов готова детско-взрослая поликлиника. Она будет в смену принимать 500 взрослых и 250 маленьких пациентов. Там же строится и детский сад.

В Бирюлеве Восточном сейчас устанавливают медоборудование в новой детско-взрослой поликлинике, которая откроется уже в этом году. Скоро в этом районе начнет работать и детская поликлиника с травмпунктом. А в Бирюлеве Западном появится современный спортивный комплекс площадью почти две тысячи квадратных метров.

На территории бывшего завода ЗИЛ будет пожарное депо. В здании предусмотрены учебные классы и восстановительный центр для личного состава.

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