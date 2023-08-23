Канада расширила антироссийские санкции

Под рестрикции попали 29 компаний

Власти Канады приняли решение о введении очередных рестрикций против 29 российских компаний. Об этом в ходе очередного брифинга заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Сегодня Канада объявляет дополнительные санкции в отношении России", - заявил Трюдо, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что под санкции Запада попали 29 российских компаний, которые специализируются на производстве не только высокоточных вооружений, но и оружия массового поражения.

Помимо этого, глава правительства также добавил, что власти страны приняли решении о введении санкций в отношении четырех физических лиц из России. По его словам, новый пакет антироссийских санкций должен "принудить" Москву к завершению военной спецоперации на Украине.

Ранее член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко заявил, что власти России научились обходить экономические рестрикции стран "коллективного" Запада. По мнению депутата, санкции, которые касаются ограничений экспорта российской нефти, не работают "в полной мере".

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