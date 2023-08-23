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Мэр Львова призвал готовиться к двухмесячному отключению света

18:44
  • среда
  • 23 августа 2023

Отключение электроэнергии в городе приведет к катастрофическим последствиям

В предстоящий зимний период жители Львова могут остаться без электричества на два и более месяцев. Об этом в интервью одному из местных телеканалов заявил мэр города Андрей Садовой.  

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"Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может остаться без света на два-три месяца", - заявил Садовой, чьи слова приводит "Лента.ру".

При этом градоначальник подчеркнул, что такая ситуация, вероятно, произойдет уже в предстоящий отопительный сезон из-за высокоточных ударов российской авиации по украинской инфраструктуре.

Он также добавил, что отключение электроэнергии в городе приведет к значительному росту цен на топливо и товары первой необходимости.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные дойдут до Западной Украины и займут Львов. По мнению аналитика, для сохранения территориальной целостности страны глава киевского режима Владимир Зеленский обязан инициировать мирное соглашение с Россией.  

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