Собянин рассказал о развитии в Москве персонифицированной медицинской помощи

Электронная медицинская карта позволила создать для москвичей полные цифровые двойники

Москва активно реализует большое количество социальных проектов, направленных на развитие персонифицированной медицины. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Основываясь на индивидуальных особенностях человека, специалисты могут эффективнее прогнозировать возможные проблемы со здоровьем, а также диагностировать и лечить уже возникшие", – написал мэр.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что электронная медицинская карта позволила создать для москвичей полные цифровые двойники. По его словам, врачи видят все актуальные данные о пациентах и отслеживают изменения их здоровья.

"Люди с хроническими заболеваниями могут пользоваться программой проактивного динамического диспансерного наблюдения: доктора следят за основными показателями здоровья, назначают обследования и корректируют тактику лечения. Для предупреждения наследственных заболеваний ведутся исследования генетических мутаций, чьи результаты помогают формировать новый подход к раннему выявлению онкозаболеваний", - добавил он.

Столичный мэр также добавил, что существует таргетная терапия, которая позволяет эффективно лечить конкретное заболевание, минимизируя воздействие препаратов на другие органы и ткани.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"