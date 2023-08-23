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Путин поздравил Моди с успешной посадкой индийской космической станции на Луну

19:13
  • среда
  • 23 августа 2023

Посадочный модуль успешно установил связь с центром управления полетами в Бангалоре

Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьера страны Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Южном полюсе Луны.
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"Это – большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере", - отметил российский лидер в поздравительной телеграмме.

Путин также попросил передать поздравления и пожелания новых свершений Индийской организации космических исследований.

Ранее в среду стало известно, что посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3", севший на Южном полюсе Луны, успешно установил связь с центром управления полетами в Бангалоре.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты усиливают попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения. Дипломат подчеркнул, что Россия, несмотря на все происки США, продолжит углублять партнерство с Индией, в том числе в военно-технической сфере.

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