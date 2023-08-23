Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе Коммунарки

Это позволит улучшить транспортную доступность поселения Сосенское и района Южное Бутово

Утвержден проект строительства и реконструкции 7 км дорог в районе Коммунарки на участке от ул. Бачуринская до ул. Бартеневская. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Утвердили проект строительства и реконструкции 7 км дорог в районе Коммунарки на участке от ул. Бачуринская до ул. Бартеневская: проложим 2 км дороги, которая свяжет поселение Сосенское и район Южное Бутово, построим съезды на автодорогу "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", ул. Бачуринская в сторону Калужского шоссе и ул. Эдварда Грига", - написал он.

Помимо этого, столичный мэр подчеркнул, что строители возведут путепровод длиной 260 м на участке от ул. Бачуринская до ул. Поляны, а также реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть.

Собянин также добавил, что также будут обустроены тротуары, наземные переходы, велодорожки, а также сделаны парковки для грузового и специального транспорта.

"В итоге улучшится транспортная доступность поселения Сосенское и района Южное Бутово, где живут больше 320 тыс. человек. Появятся новые маршруты с выездом на Калужское шоссе и к станциям метро "Улица Горчакова" и "Бульвар Адмирала Ушакова", - заключил мэр.

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