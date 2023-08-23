Киев готовится отправить на передовую новую порцию пушечного мяса

Тем временем Запад раздумывает, стоит ли ему продолжать поддерживать Украину

Министр обороны Украины радостно отчитался в соцсетях: первый F-16 прибыл в Киев из Нидерландов. Подарок лично привезла министр обороны королевства. Но вместо настоящего самолета подсунула игрушечный. Так и до сувенирных денег дойдет. Но Алексею Резникову не привыкать. Он уже позировал с истребителем в кармане. Правда, на платке, которым он размахивал перед журналистами, оказался советский Су-27.

Предводителю всего этого переехавшего на Банковую "Квартала-95" тоже все равно что брать. Лишь бы побольше. Он для F-16 еще экипажи не обучил, а уже готов усадить их на иную модификацию истребителей. В какой-то момент Зеленскому даже почудилось, что он сможет расплатиться за западные подачки. С потрохами заложил Крым западным транснациональным корпорациям. Тот самый Крым, который его генералы мечтают разнести в труху вместе с населением.

"Сегодня мы подписываем первый документ с компаниями, готовыми зайти в Крым. Это мощные бренды международных отельных сетей, авиакомпаний, банковский бизнес, телекоммуникации, промышленность, энергетические компании. После того, как изгоним российскую тиранию с нашего украинского полуострова, в Крыму будет нормальная, мирная, демократическая жизнь", - сказал Зеленский.

Плохая примета - делить шкуру неубитого медведя, отреагировали пользователи соцсетей. Вдова легендарного Элвиса Пресли озвучила причину весьма странных фантазий Зеленского и его крайне нездорового вида: "Привет, Владимир! Пожалуйста, отправляйся в место, где тебе помогут избавиться от наркотической зависимости. Потому что ты должен посмотреть в лицо своим проблемам и своему страху".

Американская пресса уже даже не скрывает, кто на самом деле является главнокомандующим Украины. Ввиду очевидной недееспособности Зеленского.

"Американские советчики рекомендовали Украине сконцентрироваться на мелитопольском направлении, главной цели Киева, и попытаться прорваться сквозь российские минные поля и иную оборону, невзирая на потери личного состава и военной техники", - пишет NYT.

Распоряжение "не жалеть военной техники" касается советских танков. Если они, конечно, у ВСУ еще остались. Западные Abrams и Leopard пускать в расход Зеленскому запретили. Свою технику спонсоры войны берегут, а вот украинцев совсем не жалко. Зеленский еще подгонит на фронт очередную партию пушечного мяса. Сегодня он заявил, что военные требуют дать им возможность мобилизовывать еще больше людей.

"Это просто бессовестно, что цвет украинской молодежи приносятся на алтарь самонадеянного желания разбить России нос. И правительство США даже не скрывает своих намерений: вся эта украинская история была сделана для того, чтобы нанести России крупное поражение. Если люди не осознают тот факт, что этого не произойдет, может стать слишком поздно садиться за стол переговоров. И для Байдена ситуация может стать критической в год выборов", - заявил Рэй Макговерн, экс-агент ЦРУ.

Джо Байден просто не в состоянии понять решимость России защищать свои интересы. И дело даже не в его возрасте и сопутствующих заболеваниях, считает профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Байден, к сожалению, просто не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама был умнее Байдена. Он понимал, что давление на Россию в вопросе Украины будет вызывать ответную реакцию. И в 2014 году он понял, что не нужно обострять ситуацию", - указал он.

Нужно прекращать огонь, пока не стало слишком поздно. На Украине наконец начали признавать, что существуют только за счет западного финансирования. Весьма тревожный звоночек - против спускания денег в черную украинскую дыру уже выступают не только республиканцы, но и демократы. Очередной антивоенный митинг против поставок оружия на Украину прошел в Копенгагене. На этот раз на улицы граждан Дании вывело намерение правительства передать Киеву истребители.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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