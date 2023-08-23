ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский заявил о желании командования ВСУ усилить мобилизацию

19:31
  • среда
  • 23 августа 2023

Украинцев продолжат призывать в армию

Командование ВСУ обратилось к украинскому руководству с просьбой усилить мобилизацию в стране. Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский попросил у Финляндии истребители F-18
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно

"Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей", - заявил Зеленский, чьи слова приводит ТАСС.

При этом украинский лидер подчеркнул, что усиление мобилизации на Украине последует сразу после реализации "чистки" в областных военкоматах. По его словам, такие действия позволят не только "искоренить коррупцию" среди должных лиц в армии, но и значительно улучшить "качество отбора новобранцев" в ряды ВСУ.  

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ в зоне военной спецоперации идет "очень сложно". По его словам, украинские военные не могут преодолеть расставленные ВС России минные заграждения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.