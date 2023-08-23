Зеленский заявил о желании командования ВСУ усилить мобилизацию

Украинцев продолжат призывать в армию

Командование ВСУ обратилось к украинскому руководству с просьбой усилить мобилизацию в стране. Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей", - заявил Зеленский, чьи слова приводит ТАСС.

При этом украинский лидер подчеркнул, что усиление мобилизации на Украине последует сразу после реализации "чистки" в областных военкоматах. По его словам, такие действия позволят не только "искоренить коррупцию" среди должных лиц в армии, но и значительно улучшить "качество отбора новобранцев" в ряды ВСУ.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ в зоне военной спецоперации идет "очень сложно". По его словам, украинские военные не могут преодолеть расставленные ВС России минные заграждения.

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