Собянин предложил москвичам выбрать название Северного дублера Кутузовского проспекта

Вылетная магистраль откроется в ближайшие недели

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте предложил жителям города выбрать название новой вылетной магистрали - Северного дублера Кутузовского проспекта.

"В ближайшие недели планируем открыть новую вылетную магистраль – Северный дублер Кутузовского проспекта. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 700 тыс. москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья. За счет создания альтернативы Кутузовскому проспекту перепробег автотранспорта сократится на 3,5 км, а время в пути – в среднем до 30 минут. Шестиполосная магистраль длиной около 10 км пройдет от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Молодогвардейская и далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области. Северный дублер Кутузовского проспекта – это рабочее наименование. По традиции перед открытием новой магистрали ей нужно дать постоянное имя", – говорится в сообщении градоначальника.

Собянин отметил также, что на западе столицы многие проспекты и улицы носят имена полководцев и партизан Отечественной войны 1812 года: Кутузовский проспект, ул. Барклая.

"Несколько лет назад по решению москвичей новый Южный дублер Кутузовского проспекта получил имя Генерала Дорохова. Поэтому было бы логично назвать Северный дублер проспектом Багратиона, в память об одном из главных героев Бородинского сражения. В качестве альтернативы предлагаются наименования, привязанные к конечным пунктам магистрали: Одинцовское шоссе и Деловой проспект. Свое мнение вы можете высказать в проекте "Активный гражданин", - добавил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"