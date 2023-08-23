Украинские военные не могут продолжать контрнаступление

Российские военные без особых усилий освободят Харьков посоле окончательного разгрома ВСУ под Купянском. Об этом в интервью американскому журналисту Гарланду Никсону заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

Как отметил аналитик, на сегодняшний день украинские войска испытывают нехватку не только "живой силы", но и артиллерийских снарядов. По мнению Риттера, для "спасения" механизированных бригад командование ВСУ приняло решении об отступлении на ключевых направлениях фронта в зоне СВО.

"Под Купянском россияне нанесли удар и продвинулись вперед, прорвав их оборону", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что в ближайшее время этот населенный пункт перейдет под контроль российских военных. По его словам, сразу после этого ВС России смогут освободить от украинских неонацистов крупнейший русскоязычный город страны – Харьков.

Ранее полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский заявил, что действия российской армии в зоне военной спецоперации привели к "бессмысленности" контрнаступления Украины. По мнению аналитика, военнослужащие ВСУ не имеют возможности продолжать наступательные действия из-за острой нехватки артиллерийских снарядов.

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