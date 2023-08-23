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Росавиация: среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значился Евгений Пригожин

20:08
  • среда
  • 23 августа 2023

Рейс следовал из Москвы в Санкт-Петербург

Росавиация сообщила, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy. По данным МЧС, на борту находились 10 человек, все они погибли.

Рейс следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Самолет упал около населенного пункта Куженкино. Начато расследование катастрофы.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России, но вечером 24 июня отказался от своих намерений. Российские власти разрешили Пригожину "уйти в Белоруссию".

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