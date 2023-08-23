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Верховная рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки

20:34
  • среда
  • 23 августа 2023

Киев не готов к возобновлению переговорного процесса с Москвой

Депутаты Верховной рады приняли постановление, которое исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликтной ситуации на Украине, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление пресс-службы украинского парламента.  

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"Верховная рада Украины приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта", - говорится в сообщении.

При этом в документе подчеркнули, что теперь киевский режим на законодательном уровне закрепила положении о недопустимости каких-либо территориальных уступок в пользу России ради урегулирования украинского кризиса.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что в результате наступательных действий ВС России под контроль Москвы перейдет Одесса. По мнению военного аналитика, на данный момент российские военные обладают всеми необходимыми ресурсами для освобождения от украинских националистов Одесской области.

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