Киев не готов к возобновлению переговорного процесса с Москвой
Депутаты Верховной рады приняли постановление, которое исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликтной ситуации на Украине, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление пресс-службы украинского парламента.
"Верховная рада Украины приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта", - говорится в сообщении.
При этом в документе подчеркнули, что теперь киевский режим на законодательном уровне закрепила положении о недопустимости каких-либо территориальных уступок в пользу России ради урегулирования украинского кризиса.
Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что в результате наступательных действий ВС России под контроль Москвы перейдет Одесса. По мнению военного аналитика, на данный момент российские военные обладают всеми необходимыми ресурсами для освобождения от украинских националистов Одесской области.