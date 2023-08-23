Страны Запада являются главными интересантами дестабилизации региона

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от инициации мирного соглашения с Россией приведет к его "свержению или ликвидации". Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Я думаю, что наиболее вероятный сценарий – переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант – его убийство", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день глава киевского режима Владимир Зеленский не готов к возобновлению переговорного процесса с Россией. По его словам, действующий президент Украины "слепо верит" обещаниям стран "коллективного" Запада, которые являются главными интересантами дестабилизации региона.

Он также добавил, что некомпетентные решения киевского режима "подтолкнули" страну к демографической и гуманитарной катастрофе. Только за последние два года страну покинуло свыше 13 млн человек, заключил аналитик.

Ранее журналисты издания ABC сообщили, что украинская армия понесла тяжелые потери в ходе контрнаступления на ключевых направлениях фронта в зоне СВО. По данным аналитиков издания, военнослужащие ВСУ понесли "колоссальные" потери при попытке установить контроль над деревней на окраине Донецка.

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