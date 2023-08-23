Вашингтон должен отказаться от поддержки Киева

Американские власти должны перестать спонсировать киевский режим из-за "экономического коллапса" в США. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент исследовательского института "Фонд наследие" Кевин Робертс.

"Мы просто не можем позволить себе оказывать Украине финансовую помощь", - заявил Робертс, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава исследовательского института подчеркнул, что нестабильность геополитической ситуации в мире привела к значительному снижению экономического потенциала США. По его словам, в связи с этим большая часть американских граждан "выступает против" оказания финансовой и военной помощи киевскому режиму.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что ВС России освободят Харьков посоле окончательного разгрома ВСУ под Купянском. По мнению военного аналитика, на данный момент украинские войска испытывают нехватку "живой силы".

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