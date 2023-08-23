ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы выступаем против": в США призвали отменить многомиллиардную помощь Украине

22:02
  • среда
  • 23 августа 2023

Вашингтон должен отказаться от поддержки Киева

Американские власти должны перестать спонсировать киевский режим из-за "экономического коллапса" в США. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент исследовательского института "Фонд наследие" Кевин Робертс.  

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия освободит Харьков после взятия Купянска

"Мы просто не можем позволить себе оказывать Украине финансовую помощь", - заявил Робертс, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава исследовательского института подчеркнул, что нестабильность геополитической ситуации в мире привела к значительному снижению экономического потенциала США. По его словам, в связи с этим большая часть американских граждан "выступает против" оказания финансовой и военной помощи киевскому режиму.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что ВС России освободят Харьков посоле окончательного разгрома ВСУ под Купянском. По мнению военного аналитика, на данный момент украинские войска испытывают нехватку "живой силы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Танк Abrams
Танк Abrams
Поставки оружия Украине
Поставки оружия Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.