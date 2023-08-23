Путин в Курской области вручил награды участникам СВО

Президент отметил смелость и решительность российских солдат и офицеров

Сегодня исполнилось 80 лет со дня разгрома войск Вермахта в Курской битве, которая стала переломным моментом Великой Отечественной войны.

Почти 50 дней сражений, противостояние миллионных армий. Гитлеровцы готовились к массированной атаке, но солдатам Красной армии удалось перехватить инициативу и нанести сокрушительный удар.

Сегодня в Курскую область приехал президент России. В поселке Поныри Владимир Путин открыл мемориальный комплекс "Курская битва".

Путин: "Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов. И завершила перелом всей Второй мировой войны. Гитлер замышлял здесь взять реванш за Сталинград, надеялся на силу своих танковых дивизий, на эсесовские соединения, на то, что они прорвут фронт и вновь лавиной покатятся на восток. Но их встретила железная стойкость - доблесть наших солдат и командиров, закаленных в боях, бойцов Красной армии. Натиск нацистов провалился, их остановили и погнали вспять к их уже неминуемому, неизбежному краху".

И там же на курской земле президент вручил высокие государственные награды российским военнослужащим-участникам специальной военной операции. Владимир Путин отметил смелость и решительность наших солдат и офицеров, которых объединяет верность воинской присяге, и поблагодарил их за службу Отечеству.

Путин: "Золотых звёзд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбит. Звания Герой России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боёв он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи".

Грандиозное сражение: 80-летие победы советских войск в Курской битве

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