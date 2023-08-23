СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области

На месте происшествия работает следственная группа

Следователи возбудили уголовное дело после крушения самолета в Тверской области, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы СК России.

Напомним, что следовавший из Москвы в Санкт-Петербург частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области. Как отметили в МЧС, на борту находились десять человек. По предварительным данным, никто из них не выжил.

"По факту авиационного происшествия в Тверской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту крушения самолета завели уголовное дело о нарушении безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

При этом в СК подчеркнули, что на данный момент на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит комплекс мер для установления причин авиакатастрофы.

Ранее в Росавиации сообщили, что среди пассажиров разбившегося в Тверской области частного самолета значился Евгений Пригожин. Помимо этого, глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов предположил, что на борту мог также находиться командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

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