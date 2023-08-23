Суд арестовал организаторов экскурсии по коллекторам Неглинки

Еще один фигурант скрылся от следствия

В Москве этим вечером решался вопрос о мере пресечения для организаторов незаконной экскурсии по подземному коллектору, которая привела к гибели восьми человек, передает "ТВ Центр".

В предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обвиняются предприниматели Никита Дубас и Александр Ким. Свою вину в суде они не признали. Оба были арестованы на два месяца.

В деле есть еще один фигурант, он объявлен в розыск. По некоторым данным, он уехал в Арабские Эмираты.

Трагедия случилась 20 августа. Проводник повёл группу в подземный коллектор, проигнорировав предупреждение о ливне. Все участники спуска утонули.

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