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Минобороны показало работу ударных вертолетов Ми-28Н

09:07
  • четверг
  • 24 августа 2023

Пилоты обнаружили и уничтожили опорный пункт ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. Министерство обороны опубликовало кадры работы ударных вертолётов Ми-28Н.
Минобороны показало работу российских летчиков в зоне СВО

Наши пилоты обнаружили и уничтожили опорный пункт ВСУ, танки и другую бронированную технику неонацистов. В ходе боевых действий экипажи Ми-28 также обеспечивают поддержку наземных подразделений на передовой, доставляют десант, военные грузы и сопровождают российские автоколонны.

На Купянском направлении штурмовые подразделения Западной военной группировки под плотным огнём артиллерии и танков прорвались к позициям противника. Неонацисты, отступая, минировали блиндажи и подступы к ним и вели настолько плотный огонь, что многие снаряды уничтожили их же сослуживцев.

Самоотверженные действия российских военных вынудили украинских радикалов оставить позиции - отступая, они бросали на поле боя оружие и раненых.

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