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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

09:10
  • четверг
  • 24 августа 2023

Бойцы проявили мужество

Новые данные о профессионализме и самоотверженности наших военных, которые защищают жителей Донбасса. Штурмовой отряд под командованием майора Ильи Тимофеева прорвался вглубь обороны украинских националистов и закрепился на новых рубежах. Противник попытался контратаковать, но российские военные нападение отразили и уничтожили несколько единиц украинской бронетехники, а также большое количество живой силы неонацистов.

Заместитель командира взвода сержант Виктор Ильин под плотным огнём с позиций ВСУ восстановил связь между пунктом управления дивизии и частями соединения. Рядом с Виктором разорвался боеприпас, но, несмотря на ранение, он завершил ремонт ретранслятора. Получив необходимые координаты, наши артиллеристы поразили позиции неонацистов.

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