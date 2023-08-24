В Японии начался сброс первой партии воды с АЭС "Фукусима"

Это вызвало массовые протесты

В Японии сегодня начался сброс первой партии воды с аварийной АЭС "Фукусима". В Тихий океан планируют сливать по 460 тонн жидкости в сутки.

Работы начались, несмотря на массовые протесты, которые проходят не только в Токио, но и во многих столицах соседних стран. Люди считают, что действия властей Японии могут нанести непоправимый ущерб экологии, а японцы еще и опасаются краха рыболовной отрасли страны.

Напомним, в разрушенной в 2011 году из-за цунами АЭС скопилось более миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов. Правительство Японии заверяет, что вода очищена от радиоактивных веществ, правда, она содержит изотоп водорода - тритий. Сброс планируют производить в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

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