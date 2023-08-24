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Пять стран станут новыми участниками БРИКС

08:13
  • четверг
  • 24 августа 2023

Саммит в ЮАР подготовил итоговый документ

Проект итогового документа саммита БРИКС упоминает пять стран, которые станут новыми участниками объединения. Новых членов назвал бразильский новостной портал UOL, ссылаясь на подготовленное участниками форума заявление.

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По данным издания, БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран. В окончательный список вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ и Египет. Отмечается, что новые страны-участницы распределены по географическому принципу. А для соблюдения баланса в список может быть включена еще одна африканская страна.

Сейчас БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС согласовал вопрос о расширении и принял документ, в котором изложены его принципы.

На саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

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