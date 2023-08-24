Пять стран станут новыми участниками БРИКС

Саммит в ЮАР подготовил итоговый документ

Проект итогового документа саммита БРИКС упоминает пять стран, которые станут новыми участниками объединения. Новых членов назвал бразильский новостной портал UOL, ссылаясь на подготовленное участниками форума заявление.

По данным издания, БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран. В окончательный список вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ и Египет. Отмечается, что новые страны-участницы распределены по географическому принципу. А для соблюдения баланса в список может быть включена еще одна африканская страна.

Сейчас БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС согласовал вопрос о расширении и принял документ, в котором изложены его принципы.

На саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

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