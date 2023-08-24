Экс-президент уверял, что может прекратить конфликт за сутки

Президент США Джо Байден не в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине. Такое мнение в среду, 23 августа, высказал его предшественник Дональд Трамп.

По мнению Трампа, Байден "недостаточно компетентен" для того, чтобы добиться завершения российско-украинского конфликта. При этом экс-президент Соединенных Штатов заверил, что, останься он на данном посту, не допустил бы такой ситуации на Украине или сумел бы разобраться с ней в кратчайшие сроки, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп уже заявлял, что некомпетентные политические решения действующего президента США Джо Байдена подталкивают страну к началу третьей мировой войны. Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что бесконтрольные поставки американского тяжелого вооружения на Украину приведут армию США к полному истощению.

При этом в Японии отмечали, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет для режима Владимира Зеленского катастрофическим событием, поскольку отношения Трампа и Зеленского значительно ухудшились после начала военной спецоперации на территории Украины.

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