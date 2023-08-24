СКР занялся проверкой массового отравления детей в лагере в Бурятии

Пострадали свыше 20 человек

Следственные органы организовали проверку после массового отравления у 21 ребенка в детском лагере "Байкальский бор" в Бурятии. Об этом в четверг, 24 августа, рассказали в пресс-службе республиканского главка Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что у детей, отдыхавших в лагере, выявлены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи. При этом в министерстве здравоохранения Бурятии рассказали о 26 заболевших детях, шестерых госпитализировали в центральную районную больницу.

В рамках проверки в лагерном пищеблоке проведены санитарные обследования, взяты необходимые образцы для исследований, сообщает РИА Новости.

Похожая история в июле произошла в Тульской области. В летнем оздоровительном лагере имени Чекалина медицинская помощь потребовалась почти трем десяткам человек, большинство из которых — дети. Заболевшие обратились к медикам с рвотой, диареей и высокой температурой. Дети были из разных отрядов, но питались все в общей столовой. С ситуацией разбирались сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры.

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