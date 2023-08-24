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Фрагмент разбившегося под Тверью самолета нашли в 2 км от места крушения

08:30
  • четверг
  • 24 августа 2023

Место падения обломка оцеплено

Полиция оцепила территорию в 2 километрах от места падения самолета в Тверской области. На въезде в поселок Куженкино обнаружен обломок потерпевшего крушение бизнес-джета. Силовики перекрыли и подъезд к селу Куженкино, которое находится в трех километрах от одноименного поселка городского типа.

СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области
Росавиация: среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значился Евгений Пригожин

О падении частного самолета Embraer Legacy в Тверской области стало известно вечером 23 августа. На борту находились семь пассажиров и  три члена экипажа, все они погибли. Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, передает РИА Новости.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. По данным экстренных служб, на месте крушения бизнес-джета обнаружены тела восьми человек. Поиски продолжаются.

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