Собянин сообщил о создании первого в Москве технопарка в сфере пищепрома

Площадь нового технопарка составляет более 10 тыс. кв. м

В Очакове-Матвеевском построят технопарк в сфере пищепрома. Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил будущему технопарку "Рябиновая 44" статус приоритетного инвестпроекта.

Как рассказал в своем Телеграм-канале Собянин, данный инвестиционный проект – логичное продолжение развития территории около Московского комбината шампанских вин, где уже работают производители напитков, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции.

По словам мэра, площадь нового технопарка составляет более 10 тысяч "квадратов", на ней расположится специальная инфраструктура для малого и среднего бизнеса, а также лаборатории пищевых исследований.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"