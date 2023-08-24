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Собянин сообщил о создании первого в Москве технопарка в сфере пищепрома

08:52
  • четверг
  • 24 августа 2023

Площадь нового технопарка составляет более 10 тыс. кв. м

В Очакове-Матвеевском построят технопарк в сфере пищепрома. Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил будущему технопарку "Рябиновая 44" статус приоритетного инвестпроекта.

Как рассказал в своем Телеграм-канале Собянин, данный инвестиционный проект – логичное продолжение развития территории около Московского комбината шампанских вин, где уже работают производители напитков, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции.

По словам мэра, площадь нового технопарка составляет более 10 тысяч "квадратов", на ней расположится специальная инфраструктура для малого и среднего бизнеса, а также лаборатории пищевых исследований.

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