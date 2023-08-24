Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Местные жители получат еще одно место для отдыха и прогулок

У станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок. Об этом на своем персональном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что новый прогулочный маршрут станет естественным продолжением существующей Коломенской набережной.

"Велосипедные и пешеходные дорожки будут отделены друг от друга специальной буферной зоной. А отдохнуть и полюбоваться видом на реку можно будет со смотровых площадок с лавочками и шезлонгами. Построим и небольшой амфитеатр для проведения мероприятий под открытым небом. Высадим деревья и кустарники, создадим газоны и клумбы. В результате местные жители получат еще одно классное место для отдыха и прогулок", – сообщил мэр.

Собянин также рассказал, что между станцией "Нагатинский Затон" и улицей Речников построят новый мост. "Оригинальная конструкция в форме полумесяца получит теплую архитектурную подсветку. Новый мост значительно облегчит путь к метро для пешеходов и велосипедистов и наверняка станет популярным местом для встреч и прогулок", – отметил мэр.

К открытию станции "Нагатинский Затон" власти провели благоустройство прилегающей территории, которая стала комфортной и безопасной пешеходной зоной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"